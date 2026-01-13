Juve in corsa Champions | quote in netto calo

La Juventus si avvicina con determinazione alla qualificazione in Champions League, grazie a una serie di risultati positivi. La vittoria 5-0 contro la Cremonese e le recenti sconfitte delle rivali influenzano la classifica, rafforzando le possibilità di accedere alle competizioni europee. Con cinque vittorie nelle ultime sei partite, i bianconeri continuano a puntare con concretezza alle prime quattro posizioni.

La Juventus accelera nella corsa Champions. Il 5-0 alla Cremonese e i passi falsi delle dirette concorrenti ridisegnano la classifica e rafforzano le ambizioni europee: cinque vittorie nelle ultime sei giornate e slancio netto verso le prime quattro. Il segnale arriva anche dal mercato delle quote. Secondo i principali operatori, la qualificazione Champions dei bianconeri è sempre più probabile: l’accesso al quarto posto scende a 1,48, in calo rispetto alle valutazioni precedenti. Si amplia intanto il margine sulla Roma, ora più distante nelle proiezioni. In testa, le posizioni Champions di Inter, Napoli e Milan restano considerate solide. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

