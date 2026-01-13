La Juventus ha avviato la preparazione in vista della prossima partita di campionato contro il Cagliari. Dopo le sessioni odierne alla Continassa, si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Gatti e Conceição, ancora sotto osservazione. La squadra si concentra sull’allenamento, mantenendo alta attenzione sulle eventuali variazioni legate all’infermeria, per garantire la migliore condizione possibile in vista della trasferta.

Ripresa immediata alla Continassa in vista della prossima gara di campionato. La Juventus ha iniziato oggi la preparazione per la sfida di sabato contro il Cagliari, ma arrivano indicazioni da monitorare dall’infermeria. Federico Gatti e Francisco Conceição hanno svolto lavoro differenziato. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire se potranno rientrare già nel match di campionato o se il ritorno verrà rimandato alla successiva sfida contro il Benfica. Per Luciano Spalletti resta aperto soprattutto il nodo Conceição, assente nelle ultime uscite contro Sassuolo e Cremonese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Gatti e Conceição a parte: valutazioni in corso

