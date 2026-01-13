Juve da Chiesa e Maldini a Norton Cuffy | possibilità aperte

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco e la fascia destra, con attenzione a profili come Chiesa, Maldini e Norton Cuffy. L’obiettivo è migliorare le rotazioni e alzare il livello della rosa, mantenendo un approccio equilibrato e senza forzare i costi. Le trattative sono in fase di valutazione e si cercano soluzioni funzionali alle esigenze della squadra.

La Juventus lavora su attacco e fascia destra in parallelo. In queste ore a Torino si valutano profili diversi per completare le rotazioni e alzare il livello senza forzare i costi. Per il ruolo di alternativa a Kenan Yildiz restano aperti i contatti su due piste già note: Federico Chiesa e Daniel Maldini. Opzioni considerate utili per garantire qualità e profondità offensiva. Sul lato destro, invece, la priorità è un esterno di corsa e affidabilità. I bianconeri stanno sondando il prestito di Brooke Norton-Cuffy dal Genoa. In parallelo, è stato aperto anche il dossier Óscar Mingueza: l’esterno del Celta Vigo è in scadenza, ma l’operazione è complessa per le richieste elevate e per il 50% di futura plusvalenza da riconoscere al Barcellona. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, da Chiesa e Maldini a Norton Cuffy: possibilità aperte Leggi anche: Tre colpi in canna per il mercato invernale della Juventus: da Norton-Cuffy a Guido Rodriguez fino al ritorno di Chiesa Leggi anche: Cammaroto: “Napoli, pronto l’affondo per Chiesa, Norton-Cuffy primo obiettivo” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Kayode, Palestra e Norton-Cuffy: la Juve sfida l’Inter sul mercato; Juve, svolta a destra: c'è Mazraoui. L'alternativa a Chiesa in attacco è Maldini; Spalletti e la frase su Chiesa alla Juve in conferenza: Ha una qualità che.... Poi spiega il paragone con Sinner; Calciomercato in diretta: la Lazio cede Guendouzi al Fenerbahce, cerca Maldini e prende Taylor. Norton-Cuffy in prestito, la Juve ci prova, Prosegue la caccia al vice Yidliz. Problemi per Mingueza - La Juventus continua a muoversi su più fronti per rinforzare il reparto offensivo e la fascia destra. tuttojuve.com

Pagina 3 | Calciomercato Juve, Chiesa spinge e c'è la mossa per il sì Liverpool! Retroscena Mingueza - Lo spagnolo in scadenza a giugno ma la Juve vuole anticipare i tempi. tuttosport.com

Raimondi: "Maldini più facile di Chiesa ma la Juventus non affonda e studia la formula giusta per l'ex bianconero" - Intervenuto a Sportmediaset, l'esperto di mercato Claudio Raimondi ha parlato della possibilità di rivedere Chiesa alla Juventus: "Possibilità elevate che Chiesa arrivi ... tuttojuve.com

Juve, la verità sul ritorno di Chiesa. Le tre priorità del club sul mercato - facebook.com facebook

La #Juve con Chiesa, modulo e gerarchie: come potrebbe cambiare Spalletti x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.