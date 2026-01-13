Juve Cremonese Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa | Giù le mani da Miretti – VIDEO

Dopo la recente partita tra Juventus e Cremonese, Andrea Bargione si è espresso in modo deciso sulla situazione di Fabio Miretti, sottolineando l’importanza di tutelarlo. Nel suo commento post-gara, il giornalista ha evidenziato la crescita significativa del giovane centrocampista, ribadendo l’auspicio che continui a ricevere fiducia e supporto. Questa posizione mette in risalto l’attenzione verso i talenti emergenti e l’importanza di preservarne lo sviluppo.

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima puntata di Upload, il giornalista Andrea Bargione ha messo in evidenza con entusiasmo la crescita vertiginosa di Fabio Miretti. La netta vittoria per 5-0 contro la Cremonese ha acceso i riflettori sul giovane centrocampista, protagonista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO Leggi anche: Andrea Bargione: «Guai a vendere Miretti! E non è ancora sbocciato definitivamente…» – VIDEO Leggi anche: Fiorentina Juventus, Andrea Bargione non ha dubbi: «Ecco qual è il problema più grosso dei bianconeri in questo momento» – VIDEO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: le parole; Juve Cremonese, Ma che partita hai visto?: post-gara LIVE; Juve Cremonese 3-0 LIVE | ancora Yildiz pericoloso devia in corner Audero; Formazioni ufficiali Juve Cremonese, le scelte dei due tecnici per la sfida di Serie A. Andrea Bargione: «Guai a vendere Miretti! E non è ancora sbocciato definitivamente…» – VIDEO - Il commento dopo Juve Cremonese Nell’ultima puntata di Upload il giornalista Andrea Bargione ha analizzato con ent ... juventusnews24.com

Juve Cremonese, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO - gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Allianz Stadium contro la ... juventusnews24.com

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese : le sue dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di Serie A - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese : le sue dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di Serie A Domani torna la Serie A e torna la Juve, attesa alle 20:45 dalla sfida contro la Cre ... calcionews24.com

Juventus News 24. . Le pagelle e i voti ai protagonisti di Juve Cremonese. #juvecremonese #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook

Moviola #Juve-Cremonese: sui rigori una follia senza fine x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.