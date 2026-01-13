Juve-Cremonese 5-0 i dati di una partita a senso unico

La partita tra Juventus e Cremonese si è conclusa con un risultato di 5-0 per i bianconeri, offrendo una prestazione dominante e senza appello. All'Allianz Stadium di Torino, la Juventus ha mostrato un gioco deciso e organizzato, riflettendo una vittoria netta e meritata. Di seguito, analizziamo i principali dati e le caratteristiche di una sfida a senso unico.

È stata una Juventus da impeto e tempesta quella vista ieri sera all’Allianz Stadium di Torino contro la Cremonese. Dopo la partita contro il Sassuolo la Juve non ha solo reinterpretato il copione già pressoché perfetto dimostrato a Reggio Emilia, ma lo ha addirittura migliorato. Fino a pochi giorni fa, infatti, l’unica nota “negativa” dimostrata dai bianconeri era stata la difficoltà a chiudere il match nella prima metà. Problema che dopo la prestazione di ieri sembra essere del tutto risolto. Tre gol nel primo tempo, di cui due segnati nel giro di tre minuti, e partita chiusa prima ancora di rientrare negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve-Cremonese 5-0, i dati di una partita a senso unico Leggi anche: Pronostico Liverpool-Wolverhampton: partita a senso unico ma con dei “paletti” Leggi anche: Spalletti dopo Juve Cremonese: «Ieri ho guardo bene Inter-Napoli e posso dirvi una cosa. Il mio futuro? Sono l’unico che non ha bisogno di contratti!» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Highlights Serie A: Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights Video; Cremonese superata dalla Juventus: 5-0 allo Stadium; La Juventus travolge la Cremonese e resta in scia alle migliori; Juventus-Cremonese LIVE. Juventus-Cremonese 5-0, gol e highlights: segna ancora David, poi anche Yildiz e McKennie - 0, gol e highlights: segna ancora David, poi anche Yildiz e McKennie ... sport.sky.it

Juventus-Cremonese 5-0: video, gol e highlights - 0 alla Cremonese aggancia Napoli (che ha una gara in meno)I e Roma a 39 punti. sport.sky.it

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Cremonese 5-0: David torna Iceman, Cambiaso fa tremare lo Stadium - Cremonese, sfida della ventesima giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti, top e flop della gara dell’Allianz Stadium ... calciomercato.it

Juventus News 24. . Le pagelle e i voti ai protagonisti di Juve Cremonese. #juvecremonese #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook

Moviola #Juve-Cremonese: sui rigori una follia senza fine x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.