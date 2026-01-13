Juve Chiesa resta un’idea | Liverpool non apre al prestito

La Juventus continua a monitorare la situazione di Federico Chiesa, senza avanzare proposte concrete al momento. L’esterno ha giocato come titolare nell’ultima partita di FA Cup, mentre il Liverpool non ha ancora aperto alla possibilità di un prestito. La situazione rimane sotto osservazione, senza sviluppi immediati, in attesa di eventuali evoluzioni future.

La Juventus resta alla finestra su Federico Chiesa. Al momento non ci sono sviluppi operativi: l'esterno è partito titolare nell'ultima gara di FA Cup e il Liverpool non apre al prestito in questa fase. Lo scenario, però, non è considerato chiuso. A Torino continuano a monitorare la situazione, consapevoli che gli equilibri potrebbero cambiare più avanti. Dall'Inghilterra filtra intanto una certezza: Mohamed Salah non lascerà il club in questo mercato ed è impegnato con l' Coppa d'Africa con l'Egitto. Proprio il rientro di Salah potrebbe incidere sulle scelte dei Reds e riaprire valutazioni interne.

