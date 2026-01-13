Julio Iglesias il mito fatto a pezzi Le accuse shock di due ex dipendenti

Da milleunadonna.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Julio Iglesias, icona della musica internazionale, si trova ora al centro di accuse provenienti da due ex dipendenti. Le testimonianze rivelano dettagli inaspettati sulla sua vita privata e professionale, suscitando interesse e discussioni. Questo articolo analizza le accuse e contestualizza il personaggio che, con il suo stile unico, ha segnato un’epoca, lasciando un’eredità composta da successi e controversie.

Quando cantava “Sono un pirata, sono un signore” o “Se mi lasci non vale”, con un’abbronzatura caraibica, il sorriso bianchissimo e quell’aria romantica da gentleman d’altri tempi ha fatto innamorare di sé le donne di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

julio iglesias il mito fatto a pezzi le accuse shock di due ex dipendenti

© Milleunadonna.it - Julio Iglesias, il mito fatto a pezzi. Le accuse shock di due ex dipendenti

Leggi anche: Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti

Leggi anche: Accuse choc contro Julio Iglesias: “Aggressioni sessuali e terrore sul lavoro”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.