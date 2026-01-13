Julio Iglesias il mito fatto a pezzi Le accuse shock di due ex dipendenti

Julio Iglesias, icona della musica internazionale, si trova ora al centro di accuse provenienti da due ex dipendenti. Le testimonianze rivelano dettagli inaspettati sulla sua vita privata e professionale, suscitando interesse e discussioni. Questo articolo analizza le accuse e contestualizza il personaggio che, con il suo stile unico, ha segnato un’epoca, lasciando un’eredità composta da successi e controversie.

