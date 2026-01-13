Julio Iglesias accusato di molestie e violenze da due ex dipendenti | i racconti choc

Due ex dipendenti di Julio Iglesias hanno accusato il cantante di aver commesso violenze fisiche e psicologiche, tra cui abusi, insulti e umiliazioni. Le testimonianze, raccolte da ex collaboratrici, hanno sollevato un’attenzione mediatica su presunti comportamenti inappropriati. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, evidenzia l’importanza di un’attenzione seria e responsabile alle accuse di questo tipo.

Violenze fisiche e psicologiche, abusi, insulti e umiliazioni. Sono queste le accuse che due ex dipendenti di Julio Iglesias - una domestica e una fisioterapista - hanno mosso contro il cantante spagnolo. L' inchiesta, condotta in esclusiva dal sito ElDiario in collaborazione con Univision Noticias, ha portato alla luce episodi di violenze e abusi sessuali che si sarebbero consumati nel 2021 nelle case vacanza di Iglesias a Punta Cana, Repubblica Dominicana, e a Lyford Cay alle Bahamas. Le accuse choc. Le due donne sarebbero state " costrette ad avere rapporti sessuali con Iglesias con penetrazioni, schiaffi e abusi fisici e verbali ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

