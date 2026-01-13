Julio Iglesias accusato di abusi da due ex dipendenti | ‘Si indaghi fino in fondo’
Due ex dipendenti hanno accusato Julio Iglesias di abusi, portando all’apertura di un’indagine ufficiale. Questa situazione mette in discussione l’immagine pubblica dell’artista, noto per la sua carriera internazionale. Le autorità stanno esaminando attentamente le accuse, garantendo il rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela delle persone e sulla trasparenza delle procedure investigative.
L’inchiesta che scuote il mito di Julio Iglesias. La figura pubblica di Julio Iglesias, icona mondiale della musica latina, viene travolta da accuse pesantissime. Due donne che hanno lavorato per l’artista hanno denunciato presunti episodi di molestie e aggressioni sessuali avvenuti nel 2021. Le rivelazioni emergono da una lunga inchiesta giornalistica congiunta condotta da eldiario.es e Univision Noticias, durata tre anni. Secondo quanto ricostruito, i fatti contestati si sarebbero verificati nelle residenze private del cantante in Repubblica Dominicana, Bahamas e Spagna. Una delle donne lavorava come domestica, l’altra come fisioterapista personale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
