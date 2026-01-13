Julio Baptista sceglie Pio | Tra gli italiani mi piace lui Abbina mole imponente a buona tecnica

Julio Baptista, intervistato da Tuttosport, ha espresso la sua opinione su Francesco Pio Esposito, sottolineando le qualità che lo distinguono. Baptista apprezza la combinazione tra la presenza fisica imponente e la buona tecnica del giovane attaccante italiano. Questa valutazione mette in luce le caratteristiche che rendono Pio un talento promettente nel panorama calcistico.

Inter News 24 Julio Baptista intervistato da Tuttosport ha detto la sua su Francesco Pio Esposito, elogiandone le caratteristiche. L’Italia e soprattutto la Roma sono rimaste nel cuore di Julio Baptista. Due anni e mezzo nella Capitale sono bastati alla “Bestia” per entrare nel cuore dei tifosi romanisti. Un amore ricambiato, come racconta lo stesso ex attaccante brasiliano direttamente dal World Sports Summit di Dubai a Tuttosport. Il calciatore nell’intervista al quotidiano ha detto la sua anche su Francesco Pio Esposito, l’attaccante dell’Inter classe 2005. Queste le sue parole: UN NUOVO JULIO BAPTISTA? «Sì, Mbappé! (Risata, ndr). 🔗 Leggi su Internews24.com

