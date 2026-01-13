Julio Baptista analizza | Roma forte gli auguro di arrivare in alto Gasperini ha ragione! Su Pio Esposito vi dico questo

Da calcionews24.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Julio Baptista, ex attaccante della Roma, commenta il momento attuale della squadra di Gian Piero Gasperini. Sottolinea la forza della Roma e le sue potenzialità, condividendo un’analisi obiettiva sulla stagione. Baptista, legato all’Italia e alla Roma, offre un punto di vista sincero e competente, con attenzione ai dettagli e rispetto per il percorso dei giallorossi. Di seguito le sue considerazioni su Pio Esposito e l’andamento del team.

L’ex attaccante della Roma, Julio Baptista, ha analizzato così il momento della stagione dei giallorossi di Gian Piero Gasperini L’Italia e soprattutto la Roma sono rimaste nel cuore di Julio Baptista. Due anni e mezzo nella Capitale sono bastati alla “Bestia” per entrare nel cuore dei tifosi romanisti. Un amore ricambiato, come racconta lo stesso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

julio baptista analizza roma forte gli auguro di arrivare in alto gasperini ha ragione su pio esposito vi dico questo

© Calcionews24.com - Julio Baptista analizza: «Roma forte, gli auguro di arrivare in alto, Gasperini ha ragione! Su Pio Esposito vi dico questo»

Leggi anche: Grosso commenta: «Pio Esposito? Giovane e forte. Vi dico dove può arrivare la sua Inter in questa stagione»

Leggi anche: Manna fa eco a Conte: «Inter la favorita per lo scudetto, vi spiego perché. Pio Esposito farà grandi cose, su Palestra vi dico questo»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

julio baptista analizza romaL’ex attaccante della Roma, Julio Baptista, ha analizzato così il momento della stagione dei giallorossi di Gian Piero Gasperini - L’ex attaccante della Roma, Julio Baptista, ha analizzato così il momento della stagione dei giallorossi di Gian Piero Gasperini L’Italia e soprattutto la Roma sono rimaste nel cuore di Julio Baptista ... calcionews24.com

Julio Baptista: “A Roma ero il più pagato dopo Totti. Fecero una campagna cattiva per mandarmi via” - Quando si parla di Julio Baptista non si può non pensare al suo soprannome, “La Bestia”, per il suo modo potente e esplosivo di interpretare il calcio. fanpage.it

Julio Baptista e il retroscena sulla Roma e quel "vattene via" in telecronaca. Poi su Totti - Nella Capitale più bassi che alti, ma in 3 anni è riuscito comunque a lasciare il segno. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.