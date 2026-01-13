Julio Baptista analizza | Roma forte gli auguro di arrivare in alto Gasperini ha ragione! Su Pio Esposito vi dico questo
Julio Baptista, ex attaccante della Roma, commenta il momento attuale della squadra di Gian Piero Gasperini. Sottolinea la forza della Roma e le sue potenzialità, condividendo un’analisi obiettiva sulla stagione. Baptista, legato all’Italia e alla Roma, offre un punto di vista sincero e competente, con attenzione ai dettagli e rispetto per il percorso dei giallorossi. Di seguito le sue considerazioni su Pio Esposito e l’andamento del team.
L’ex attaccante della Roma, Julio Baptista, ha analizzato così il momento della stagione dei giallorossi di Gian Piero Gasperini L’Italia e soprattutto la Roma sono rimaste nel cuore di Julio Baptista. Due anni e mezzo nella Capitale sono bastati alla “Bestia” per entrare nel cuore dei tifosi romanisti. Un amore ricambiato, come racconta lo stesso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Grosso commenta: «Pio Esposito? Giovane e forte. Vi dico dove può arrivare la sua Inter in questa stagione»
Leggi anche: Manna fa eco a Conte: «Inter la favorita per lo scudetto, vi spiego perché. Pio Esposito farà grandi cose, su Palestra vi dico questo»
L’ex attaccante della Roma, Julio Baptista, ha analizzato così il momento della stagione dei giallorossi di Gian Piero Gasperini - L’ex attaccante della Roma, Julio Baptista, ha analizzato così il momento della stagione dei giallorossi di Gian Piero Gasperini L’Italia e soprattutto la Roma sono rimaste nel cuore di Julio Baptista ... calcionews24.com
Julio Baptista: “A Roma ero il più pagato dopo Totti. Fecero una campagna cattiva per mandarmi via” - Quando si parla di Julio Baptista non si può non pensare al suo soprannome, “La Bestia”, per il suo modo potente e esplosivo di interpretare il calcio. fanpage.it
Julio Baptista e il retroscena sulla Roma e quel "vattene via" in telecronaca. Poi su Totti - Nella Capitale più bassi che alti, ma in 3 anni è riuscito comunque a lasciare il segno. msn.com
Julio Baptista esalta Pio Esposito 'La Bestia' elogia le doti del classe 2005 x.com
Brasiliani a Madrid Cicinho, Robinho, Ronaldo, Roberto Carlos e Julio Baptista - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.