Juan Jesus come Pavlovic tenta di danneggiare il dischetto Thuram lo vede e… – VIDEO

Un video diffuso sui social mostra Juan Jesus e Pavlovic avvicinarsi al dischetto prima del calcio di rigore, durante Inter-Napoli. Le immagini, riprese dal primo anello verde, catturano i momenti che hanno preceduto l’assegnazione del penalty, mentre il VAR, con Daniele Doveri, valutava il contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan. La scena ha suscitato discussioni e polemiche sulla correttezza delle azioni in campo.

Sta facendo rapidamente il giro dei social un video che ha acceso nuove polemiche dopo Inter-Napoli. Le immagini girate dal primo anello verde mostrano quanto accaduto nei momenti che hanno preceduto il calcio di rigore assegnato ai nerazzurri, mentre Daniele Doveri era al monitor VAR per valutare il contatto tra Amir Rrahmani e Henrikh Mkhitaryan. Nel filmato si vede chiaramente come prima Juan Jesus e poi Rasmus Hojlund si avvicinino al dischetto del rigore con l’intento di rovinarne la superficie, un comportamento che ha ricordato a molti quanto accaduto in Milan-Genoa con Pavlovic. Juan Jesus tenta di rovinare il dischetto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: La “furbata” di Pavlovic: scava e rovina il dischetto prima del rigore di Stanciu – Video

Leggi anche: Napoli, Juan Jesus ha eletto il suo erede: lo scambio social è tutto da ridere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter-Napoli, moviola: Juan Jesus su Thuram lanciato verso l'area. Manca fallo e giallo (ma niente rosso). Tutti gfli episodi del Meazza - Grande avvio dell'Inter e, dopo il gol di Dimarco, ci prova anche Thuram che sta per sguscia ... eurosport.it