Joshua Cavallo ha accusato l'Adelaide United di comportamenti omofobi, affermando di aver trovato difficile accettare che il suo stesso club mostrasse atteggiamenti discriminatori. Le sue parole evidenziano le tensioni e le problematiche legate alla discriminazione nel calcio australiano, sollevando un dibattito sulla necessità di maggiore sensibilità e inclusione nello sport professionistico.

Sono parole pesantissime quelle di Joshua Cavallo contro la società australiana: "È stato difficile da accettare quando ho capito che il mio stesso club era omofobo. Venivo preso in giro in una chat di gruppo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: L’influencer Momoka Banana sugli abusi dell’ex: “Non potevo avere amici, mi chiamava muso giallo: credevo fosse colpa mia”

Leggi anche: L’Italia dovrà giocare “l’amichevole della vergogna” se perderà con l’Irlanda del Nord nei playoff

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il pioniere del calciatore homosexual Josh Cavallo accusa l’ex membership di omofobia.

Joshua Cavallo accusa l’Adelaide United di omofobia: “Non potevo giocare per ragioni politiche” - Sono parole pesantissime quelle di Joshua Cavallo contro la società australiana: "È stato difficile da accettare quando ho capito che il mio stesso ... fanpage.it