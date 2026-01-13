Joshua Cavallo accusa l'Adelaide United di omofobia | Non potevo giocare per ragioni politiche

Joshua Cavallo ha accusato l'Adelaide United di comportamenti omofobi, affermando di aver trovato difficile accettare che il suo stesso club mostrasse atteggiamenti discriminatori. Le sue parole evidenziano le tensioni e le problematiche legate alla discriminazione nel calcio australiano, sollevando un dibattito sulla necessità di maggiore sensibilità e inclusione nello sport professionistico.

Sono parole pesantissime quelle di Joshua Cavallo contro la società australiana: "È stato difficile da accettare quando ho capito che il mio stesso club era omofobo. Venivo preso in giro in una chat di gruppo". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Il pioniere del calciatore homosexual Josh Cavallo accusa l’ex membership di omofobia.

