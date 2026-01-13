Jessica Moretti resta in Svizzera | niente domiciliari per la proprietaria del Constellation Intanto l’inchiesta sul rogo si aggrava

Il tribunale di Sion ha deciso che Jessica Moretti, proprietaria del Constellation a Crans-Montana, non sarà sottoposta ai domiciliari. La decisione giunge mentre l’inchiesta sul recente incendio si approfondisce, coinvolgendo anche il marito Jacques. La vicenda resta sotto osservazione, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulle indagini e sulle future decisioni giudiziarie.

Il tribunale delle misure coercitive di Sion ha stabilito che Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans-Montana insieme al marito Jacques, non andrà ai domiciliari. La procura aveva espresso parere favorevole a misure meno afflittive e i giudici hanno scelto la stessa linea, imponendo alla donna un pacchetto di restrizioni severo: ritiro del passaporto e di tutti i documenti d’identità, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di consegna delle carte alla procura, firma quotidiana alla polizia e deposito di una cauzione ritenuta adeguata a scongiurare il rischio di fuga. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Jessica Moretti resta in Svizzera: niente domiciliari per la proprietaria del Constellation. Intanto l’inchiesta sul rogo si aggrava Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti è libera: niente domiciliari per la proprietaria del bar Le Constellation Leggi anche: Jessica Moretti è libera: niente domiciliari per la proprietaria del Constellation, ma dovrà consegnare i documenti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation; Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime: Il mio pensiero costante alle vittime. Scusateci; Arrestato Jacques Moretti, il gestore del bar della strage di Crans: «Concreto pericolo di fuga». La moglie ai domiciliari; Jessica Moretti alla cameriera prima della strage: “C’è poca gente, fanne entrare di più”. Jessica Moretti resta in Svizzera: niente domiciliari per la proprietaria del Constellation. Intanto l’inchiesta sul rogo si aggrava - Il tribunale di Sion impone a Jessica Moretti ritiro dei documenti, obbligo di firma e divieto di lasciare la Svizzera. panorama.it

L’inchiesta svizzera. Moretti resta in carcere. S’indaga anche sul Comune - Per i giudici il gestore del locale e sua moglie sono ancora a rischio fuga. quotidiano.net

Jessica Moretti libera, niente domiciliari. La decisione del Tribunale: ecco le misure sostitutive - Ieri la convalida per tre mesi dell’arresto cautelare del marito Jacques ... ilgiorno.it

Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti: ma non può lasciare la Svizzera

Crans-Montana, niente misura cautelare per Jessica Moretti. Il Tribunale di Sion: “Il pm non ha chiesto il carcere” x.com

Corriere della Sera. . In un nuovo video del rogo di Crans-Montana, Jessica Moretti si allontana dal locale in fiamme. Dopo qualche istante scatta poi il fuggi fuggi generale. Inquadrata anche l'unica scala per salire, dalle dimensioni molto ristrette. Gli aggior - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.