Jessica Moretti prima di Crans-Montana | quando sfilava armata accanto a Sacha Baron Cohen FOTO

Jessica Moretti, nota al pubblico prima di essere coinvolta nelle recenti vicende di cronaca, aveva un passato nel mondo dello spettacolo e del cinema. In passato, si è mostrata in occasioni pubbliche, anche affiancata a personaggi come Sacha Baron Cohen. Questa breve introduzione traccia il suo percorso prima di diventare protagonista di eventi più complessi, offrendo un quadro della sua presenza nel panorama artistico e pubblico.

Prima di diventare uno dei nomi al centro di una delle vicende di cronaca più dolorose degli ultimi anni, Jessica Moretti era un volto che orbitava intorno allo spettacolo e al cinema. Un passato da attrice e modella che oggi riaffiora mentre il suo nome è legato alla tragedia del rogo di Crans-Montana, avvenuto la notte di Capodanno 2026 nel locale Le Constellation, di cui è co-titolare col marito Jacques. Quand Jessica Moretti, au cœur du terrible drame de #CransMontana, apparaissait comme mannequin aux côtés de Sacha Baron Cohen pour la promotion de “The Dictator” au Festival de Cannes 2012 pic. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Jessica Moretti, prima di Crans-Montana: quando sfilava armata accanto a Sacha Baron Cohen (FOTO) Leggi anche: Jessica Moretti prima della tragedia di Crans-Montana: posava armata con Sacha Baron Cohen al Festival di Cannes Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti e il passato da modella: le foto a Cannes con Sacha Baron Cohen Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Jessica Moretti: «C'è poca gente, fanne entrare di più». La frase alla dipendente prima della strage di Crans Montana; Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni e i sospetti sui coniugi Jacques e Jessica Moretti; Nuove accuse a Jacques e Jessica Moretti per la strage di Crans-Montana: «La notte della strage tolsero dai social video e foto del locale»; Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation. Prima di Crans-Montana: il passato di Jessica Moretti a Cannes insieme a Sacha Baron Cohen - Un passato tra moda, televisione e apparizioni nel mondo dello spettacolo. ilgiornale.it

