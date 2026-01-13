Jessica Moretti prima di Crans-Montana | quando sfilava armata accanto a Sacha Baron Cohen FOTO

Jessica Moretti, nota al pubblico prima di essere coinvolta nelle recenti vicende di cronaca, aveva un passato nel mondo dello spettacolo e del cinema. In passato, si è mostrata in occasioni pubbliche, anche affiancata a personaggi come Sacha Baron Cohen. Questa breve introduzione traccia il suo percorso prima di diventare protagonista di eventi più complessi, offrendo un quadro della sua presenza nel panorama artistico e pubblico.

Prima di diventare uno dei nomi al centro di una delle vicende di cronaca più dolorose degli ultimi anni, Jessica Moretti era un volto che orbitava intorno allo spettacolo e al cinema. Un passato da attrice e modella che oggi riaffiora mentre il suo nome è legato alla tragedia del rogo di Crans-Montana, avvenuto la notte di Capodanno 2026 nel locale Le Constellation, di cui è co-titolare col marito Jacques. Quand Jessica Moretti, au cœur du terrible drame de #CransMontana, apparaissait comme mannequin aux côtés de Sacha Baron Cohen pour la promotion de “The Dictator” au Festival de Cannes 2012 pic. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

