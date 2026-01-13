Jessica Moretti niente domiciliari | dovrà consegnare i documenti Il divieto di lasciare la Svizzera e cauzione | la decisione del Tribunale

Il Tribunale ha deciso che Jessica Moretti non dovrà rispettare gli arresti domiciliari, ma dovrà consegnare i documenti e rispettare il divieto di lasciare la Svizzera, previa cauzione. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation a Crans-Montana insieme al marito Jacques, rimane coinvolta in un procedimento giudiziario senza essere posta agli arresti domiciliari. La decisione evidenzia un approccio equilibrato nel procedimento legale in corso.

Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation a Crans-Montana, non andrà ai domiciliari. Il tribunale di garanzia di Sion ha stabilito che la donna dovrà. 🔗 Leggi su Leggo.it

