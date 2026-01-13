Jessica Moretti niente domiciliari | dovrà consegnare i documenti Il divieto di lasciare la Svizzera e cauzione | la decisione del Tribunale
Il Tribunale ha deciso che Jessica Moretti non dovrà rispettare gli arresti domiciliari, ma dovrà consegnare i documenti e rispettare il divieto di lasciare la Svizzera, previa cauzione. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation a Crans-Montana insieme al marito Jacques, rimane coinvolta in un procedimento giudiziario senza essere posta agli arresti domiciliari. La decisione evidenzia un approccio equilibrato nel procedimento legale in corso.
Corriere della Sera. . In un nuovo video del rogo di Crans-Montana, Jessica Moretti si allontana dal locale in fiamme. Dopo qualche istante scatta poi il fuggi fuggi generale. Inquadrata anche l'unica scala per salire, dalle dimensioni molto ristrette. Gli aggior - facebook.com facebook
