Jessica Moretti la prima vita da modella e attrice | a Cannes con Sacha Baron Cohen e in una serie tv

Jessica Moretti, modella e attrice italiana, ha partecipato a eventi di rilievo come Cannes nel 2012, condividendo il red carpet con Sacha Baron Cohen. Nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha lavorato anche in una serie TV, dimostrando versatilità e professionalità. La sua esperienza include ruoli in produzioni televisive e partecipazioni a importanti eventi cinematografici, contribuendo a consolidare il suo percorso artistico.

Milano – Accanto a Sacha Baron Cohen sulla croisette dei Cannes, nel 2012, modella con il kalashnikov per il lancio de “Il dittatore”. Un cameo nella serie tv svizzera “Piccoli segreti tra vicini”, una piccola partecipazione della puntata andata in onda nel 2016. E ancora: voci dal retropalco. Sui social media c'è chi giura che la ristoratrice indagata per la strage di Crans-Montana, l’imprenditrice vista fuggire con la cassa mentre Le Constellation bruciava 40 vite, abbia frequentato corsi di recitazione in due scuole, Cours Florent o Acquaviva, tra il 2013 e il 2015. Nel presente di Jessica Moric in Moretti, 39 anni, ci sono le accuse di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo: la manager lascia gli arresti domiciliari ma deve depositare i documenti di identità e presentarsi quotidianamente alla polizia, su di lei pende il divieto di lasciare il territorio elvetico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

