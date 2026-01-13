Jessica Moretti la decisione del Tribunale | niente domiciliari non può lasciare la Svizzera

Il Tribunale di Svizzera ha deciso di negare a Jessica Moretti la possibilità di tornare ai domiciliari, mantenendola sotto restrizioni e impedendole di lasciare il territorio svizzero. La vicenda, che coinvolge la nota località di Crans Montana, continua a suscitare attenzione pubblica e riflessioni sulla gestione dei casi giudiziari in ambito internazionale.

Il dramma che ha sconvolto la nota località sciistica di Crans Montana continua a far discutere l'opinione pubblica e a muovere le delicate ingranaggi della giustizia svizzera. Al centro della cronaca recente si trova la figura di Jessica Moretti, comproprietaria del locale Constellation, coinvolta nelle indagini sulla terribile strage che ha causato diverse vittime, tra cui giovani vite italiane. Nonostante la gravità dei fatti e le pressioni mediatiche, le autorità elvetiche hanno preso decisioni specifiche riguardo alla sua libertà personale, delineando un quadro cautelare che cerca di bilanciare la necessità di indagine con le garanzie individuali, pur mantenendo un controllo rigorosissimo sugli spostamenti della donna per evitare ogni possibile tentativo di fuga.

