Jessica Moretti di fianco a Sacha Baron Cohen sul red carpet de Il dittatore

Jessica Moretti, nota per i suoi trascorsi nel mondo dello spettacolo e la partecipazione a eventi mondani, è recentemente tornata alla ribalta. Prima dell’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, la sua vita era caratterizzata da apparizioni pubbliche e incontri con personaggi famosi, come Sacha Baron Cohen sul red carpet di “Il dittatore”. Un percorso che riflette un passato legato alla cultura e all’intrattenimento.

Prima di finire al centro delle cronache per il devastante incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, Jessica Moretti aveva vissuto una vita molto diversa, fatta di eventi mondani, moda e apparizioni nel mondo dello spettacolo. Un passato che oggi riemerge mentre l'opinione pubblica cerca di ricostruire il profilo della donna coinvolta in una delle tragedie più gravi degli ultimi anni in Svizzera. Cannes 2012 e l'incontro con Sacha Baron Cohen. Era l'anno 2012 quando, sul red carpet del Festival di Cannes, Sacha Baron Cohen presentava alla stampa il film Il dittatore, satira grottesca ispirata ai regimi nordafricani e alla figura di Muammar Gheddafi.

