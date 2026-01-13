Jessica Moretti bodyguard di Sacha Baron Cohen a Cannes | la vita precedente della proprietaria del Le Constellation – Il video
Jessica Moretti, nota come bodyguard di Sacha Baron Cohen a Cannes, ha un passato nel settore dello spettacolo. Prima di essere coinvolta nell’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, aveva frequentato i red carpet e il mondo del cinema, sviluppando un'esperienza che ora si intreccia con le sue attività attuali. Questo approfondimento ripercorre la sua «vita precedente» e il percorso che l’ha portata a essere sotto i riflettori.
Prima che il suo nome finisse nelle carte dell’ inchiesta sulla strage di Capodanno di Crans-Montana, Jessica Moretti sfilava sui red carpet e bazzicava il mondo del cinema. Nel 2012, la donna oggi 39enne e proprietaria del Le Constellation teatro del rogo di Capodanno, era tra le comparse promozionali del film Il Dittatore, immortalata davanti all’Hotel Carlton di Cannes accanto a Sacha Baron Cohen, con tanto di divisa militare e fucile finto in mano. Il trasferimento in Svizzera con Jacques. Le immagini sono state riportate a galla dalla stampa locale francese. In particolare, dalle testate della Costa Azzurra, dove Jessica Moretti – il cui cognome prima del matrimonio era Moric – è cresciuta e ha studiato. 🔗 Leggi su Open.online
