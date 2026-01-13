Javier Milei ha pubblicato un nuovo video in cui si trasforma nel personaggio del fumetto

Roma, 13 gennaio 2026 – La motosega (agitata in campagna elettorale e simbolo dei tagli alla burocrazia), la chitarra (legata alla passione per il rock e l’heavy metal), le espressioni “colorite” e anche un fumetto da lui creato “ Ancap ”. Tutto si può dire del presidente argentino Javier Milei ma non che manchi di originalità. Milei debutta in inglese sui social come Generale Ancap Questa volta per lanciare i suoi canali social in inglese ha rispolverato Ancap. Milei ha infatti lanciato i suoi profili social in lingua inglese. Il presidente ultraliberista argentino ha deciso di pubblicare il primo post sui suoi nuovi account X e Instagram in un modo non convenzionale: con un fumetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Javier Milei si trasforma di nuovo nel fumetto Generale Ancap per lanciare i suoi social in lingua inglese. Nel video c’è anche Giorgia Meloni

Leggi anche: “Nel silenzio generale…”. Andrea Giambruno, cosa fa oggi l’ex compagno di Giorgia Meloni

Leggi anche: «Anche a te e famiglia»: gli auguri social di Giorgia Meloni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Javier Milei si trasforma di nuovo nel fumetto Generale Ancap per lanciare i suoi social in lingua inglese. Nel video c’è anche Giorgia Meloni - Roma, 13 gennaio 2026 – La motosega (agitata in campagna elettorale e simbolo dei tagli alla burocrazia), la chitarra (legata alla passione per il rock e l’heavy metal), le espressioni “colorite” e an ... msn.com