Javier Milei si trasforma di nuovo nel fumetto Generale Ancap per lanciare i suoi social in lingua inglese Nel video c’è anche Giorgia Meloni
Javier Milei ha pubblicato un nuovo video in cui si trasforma nel personaggio del fumetto
Roma, 13 gennaio 2026 – La motosega (agitata in campagna elettorale e simbolo dei tagli alla burocrazia), la chitarra (legata alla passione per il rock e l’heavy metal), le espressioni “colorite” e anche un fumetto da lui creato “ Ancap ”. Tutto si può dire del presidente argentino Javier Milei ma non che manchi di originalità. Milei debutta in inglese sui social come Generale Ancap Questa volta per lanciare i suoi canali social in inglese ha rispolverato Ancap. Milei ha infatti lanciato i suoi profili social in lingua inglese. Il presidente ultraliberista argentino ha deciso di pubblicare il primo post sui suoi nuovi account X e Instagram in un modo non convenzionale: con un fumetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
