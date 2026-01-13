Jasmine Paolini cede a Elena Rybakina in esibizione pre-Australian Open

Jasmine Paolini si è confrontata con Elena Rybakina in un match di esibizione sulla Rod Laver Arena durante la prima settimana degli Australian Open. La partita, durata un'ora e 12 minuti, ha rappresentato un'occasione di preparazione prima dell'inizio ufficiale del torneo. Entrambe le giocatrici hanno mostrato impegno e determinazione in un incontro che ha offerto uno sguardo sulle potenzialità in vista delle competizioni principali.

Un'ora e 12 minuti: tanto dura il primo dei match di esibizione dell'Opening Week degli Austalian Open sulla Rod Laver Arena. Elena Rybakina supera Jasmine Paolini di fronte a un impianto che mostra un validissimo indice di riempimento. 6-4 6-2 il punteggio finale, in un'atmosfera comunque piuttosto rilassata, con le due intervistate anche durante il match da Andrea Petkovic, che dopo gli anni in campo è passata dall'altra parte della barricata. Il primo parziale comincia con parecchi errori e un'intensità che ancora non è tra le più alte, il che è pure comprensibile dato il tipo di match in corso.

