Japan’s Takaichi South Korea’s Lee meet to discuss security economic ties

Il 13 gennaio, a Tokyo, il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi e il Presidente sudcoreano Lee Jae Myung hanno incontrato per discutere di questioni di sicurezza ed economiche. L'incontro rappresenta un momento importante nel dialogo tra i due Paesi, volto a rafforzare la cooperazione e affrontare questioni di interesse comune. Questa riunione evidenzia l'impegno delle rispettive nazioni nel promuovere relazioni più stabili e collaborative nella regione asiatica.

TOKYO, Jan 13 (Reuters) - Japanese Prime Minister Sanae Takaichi and South Korean President Lee Jae Myung met in Japan on Tuesday as the two East Asian neighbours look to. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

