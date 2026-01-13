Japan’s Takaichi South Korea’s Lee meet to discuss security economic ties

Il 13 gennaio, a Tokyo, il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi e il Presidente sudcoreano Lee Jae Myung hanno incontrato per discutere di questioni di sicurezza ed economiche. L'incontro rappresenta un momento importante nel dialogo tra i due Paesi, volto a rafforzare la cooperazione e affrontare questioni di interesse comune. Questa riunione evidenzia l'impegno delle rispettive nazioni nel promuovere relazioni più stabili e collaborative nella regione asiatica.

