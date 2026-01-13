Jakirovic il difensore che accende il mercato | Inter e Salisburgo avanti

Leon Jakirovic, giovane difensore, sta attirando l’attenzione dei club europei. Dopo settimane di voci, le trattative si stanno concretizzando, con Inter e Salisburgo in prima linea. Il suo nome si fa strada nel mercato, segno di un interesse crescente verso questo promettente talento difensivo. Le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro, mentre le società valutano le opzioni disponibili.

Il nome circola sottotraccia da settimane, ma ora i movimenti iniziano a diventare concreti. Leon Jakirovic è entrato ufficialmente nel radar dei grandi club europei e, tra questi, Inter e Salisburgo sono le prime ad aver trasformato l’interesse in passi formali. Il profilo è di quelli che accendono l’attenzione degli osservatori: giovane, strutturato, già esposto a palcoscenici di livello. Jakirovic, il talento che anticipa il tempo. Classe 2008, Leon Jakirovic è attualmente uno dei pilastri dell’Under 19 della Dinamo Zagabria, ma il suo percorso non si è fermato al settore giovanile. Nella scorsa stagione ha già respirato aria di grande calcio, assaggiando la UEFA Champions League con un ingresso nel finale contro il Milan. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Jakirovic, il difensore che accende il mercato: Inter e Salisburgo avanti Leggi anche: Jakirovic, nuova idea di mercato per l’Inter: c’è il classe 2008 nel mirino. I dettagli Leggi anche: Mercato Inter, non solo Mlacic: Jakirovic è l’ultima idea dalla Croazia! Il piano di Ausilio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. FcIN - Jakirovic vuole l'Inter, ecco perché. Cifre e concorrenza per un giovane monitorato da mesi - Al di là delle voci di mercato, l’Inter è realmente interessata a Leon Jakirovic, difensore 17enne della Dinamo Zagabria. msn.com

Mercato Inter, non solo Mlacic: Jakirovic è l’ultima idea dalla Croazia! Il piano di Ausilio - Il piano: offerta per il 2007 dell’Hajduk e occhi sul 2008 della Dinamo Zagabria L’asse di mercato tra Milano e la Croazia dive ... calcionews24.com

Jakirovic, sfida Inter-Salisburgo: offerte già presentate. E in corsa ci sono anche… - Jakirovic (il cui padre Sergej è allenatore dell'Hull City) prenderà nei prossimi mesi una decisione. msn.com

L'Inter sta guardando con attenzione al mercato croato non solo per Branimir Mlacic, per il quale ha formulato un'offerta all'Hajduk Spalato. Nerazzurri al lavoro anche su Leon Jakirovic, difensore mancino 17enne della Dinamo Zagabria Under 19. Un profi x.com

Di Marzio - Occhi nerazzurri in Croazia. Oltre Mlacic, difensore centrale dell’Hadjuk Spalato classe 2007, per cui la trattativa è già avanzata, si segue anche un altro talento croato. Si tratta del classe 2008 della Dinamo Zagabria Leon Jakirovic, difensore c - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.