J-Pop Manga introduce la nuova edizione di Barbara, rivisitata da Go Nagai, disponibile prossimamente in librerie e fumetterie. Questa pubblicazione rappresenta un omaggio dell’autore a uno dei capolavori di Osamu Tezuka, offrendo ai lettori un’occasione per riscoprire un classico del manga attraverso una nuova interpretazione. Un’opportunità per apprezzare un’opera fondamentale della storia del fumetto giapponese.

Grazie a J-Pop Manga, è in arrivo in tutte le librerie e fumetterie, la nuovissima edizione della rivisitazione da parte di Go Nagai del classico di Osamu Tezuka, Barbara. Ecco il comunicato stampa: Chi è Barbara? Una Musa o una strega? Femme fatale e fonte di ispirazione inesauribile per gli artisti che incrociano la sua strada, ma anche vortice oscuro in cui perdersi per sempre e origine della rovina delle persone che incontra. Barbara -© J-Pop Manga Go Nagai, il mitico autore di Devilman e UFO Robot Grendizer, rilegge con il suo stile e la sua sensibilità unica il classico di Osamu Tezuka. Barbara di Go Nagai arriva in libreria, fumetteria e presso tutti i rivenditori online per i tipi di J-POP Manga a partire dal 20 gennaio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - J-Pop Manga presenta Barbara, l’omaggio di Go Nagai a Osamu Tezuka

