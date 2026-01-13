Italiano in Lapponia | Temperature a -40°C per giorni e voli cancellati ora a -13 è caldo

Dal 2022, Stefano Mini, italiano residente in Lapponia, lavora come guida locale per gli italiani. Ha vissuto in prima persona le conseguenze dei drastici cambiamenti climatici e dei disagi aeroportuali a Kittila, dove temperature che raggiungevano i -40°C hanno causato cancellazioni di voli. Ora, con temperature più miti intorno ai -13°C, la situazione sembra migliorata, offrendo condizioni più favorevoli per i visitatori.

