Italiani liberi ma per Schlein il grazie è tabù | in una nota sceglie le parole per non citare premier e governo Ma fedelissima e Conte la mollano

In un contesto politico segnato da tensioni e riconoscimenti discreti, Schlein evita di citare direttamente il premier e il governo nelle sue dichiarazioni. Mentre alcuni leader come Fedelissima e Conte si distaccano, il centrodestra continua a registrare risultati che, almeno per ora, sembrano restare senza adeguato riconoscimento. Un’analisi delle dinamiche interne al Nazareno evidenzia come l’atteggiamento verso le vittorie del centrodestra sia caratterizzato da una certa reticenza.

C’è un’allergia che al Nazareno sembra essere diventata cronica: quella ai successi dell’Italia quando al timone siede il centrodestra. La liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò dalle carceri venezuelane è un trionfo oggettivo. È il risultato di una diplomazia silenziosa ma efficace, del lavoro dei nostri servizi e di un asse politico che, piaccia o meno alla sinistra, passa per il dialogo tra il governo Meloni e la nuova amministrazione Trump. Eppure, per Elly Schlein, ammettere la realtà sembra un sacrificio troppo grande. Schlein, «Trentini e Burlò liberi», ma guai a menzionare (anche per sbaglio) il governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Italiani liberi, ma per Schlein il grazie è tabù: in una nota sceglie le parole per non citare premier e governo. Ma fedelissima e Conte la mollano Leggi anche: Le prime parole di Alberto Trentini: “Sono libero. Grazie alla premier e al governo” Leggi anche: Corvino sceglie tra Conte e Spalletti, la risposta ha un valore particolare: «Sono due grandi ma con uno ci conosciamo da quarant’anni». Le parole spazzano via ogni dubbio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trentini e Burlò liberi, le reazioni da Schlein a Calenda: finalmente; Oggi l'arrivo a Ciampino di Alberto Trentini e Mario Burlò - Domani mattina l'arrivo del volo di Trentini e Burlò; Da La Russa a Schlein: gioia e soddisfazione per la liberazione di Trentini; Venezuela, Trentini e Burlò verso l’Italia: “Finalmente liberi, presto dalle nostre famiglie”. Lo speciale sulla crisi in Venezuela - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trentini e Burlò liberi, Schlein: 'Splendida notizia'. tg24.sky.it

Le reazioni dei partiti per Trentini e Burlò. Meloni: "Grande gioia". Schlein: "Grazie a chi lo ha riportato a casa" - Dopo la scarcerazione dei due detenuti in Venezuela, la politica italiana ringrazia per il lavoro svolto dal governo. ilfoglio.it

Schlein lancia un appello per una giustizia indipendente in Italia: ecco perché è fondamentale - Il dibattito sulla riforma della giustizia in Italia sta guadagnando slancio grazie all'intervento di Elly Schlein. notizie.it

Mario Burlò e Alberto Trentini sono finalmente liberi. È la prova che il Governo sa agire anche nei casi più difficili per tutelare gli italiani, con risultati concreti. - facebook.com facebook

#Trentini e #Burlò liberi. Presto il rientro in Italia. Il primo desiderio, una sigaretta Valentina Iannicelli x.com

