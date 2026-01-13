Italiani liberati a Caracas | sull' aereo con Trentini e Burlò il generale Giovanni Caravelli

Il 13 gennaio, a Caracas, sono rientrati in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, dopo oltre 400 giorni di detenzione. A bordo dell’aereo, presente anche il generale Giovanni Caravelli, direttore dell’Aise, l’agenzia di intelligence italiana. Questa operazione si inserisce nel contesto delle delicata vicenda dei due italiani e della collaborazione tra le autorità italiane e venezuelane, segnando un importante momento di ritorno e di dialogo diplomatico.

Come fu un anno fa per la giornalista Cecilia Sala liberata in Iran, sull'aereo che oggi, 13 gennaio, ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, dopo oltre 400 giorni di carcere a Caracas, c'era Giovanni Caravelli, il direttore dell'Aise, l'intelligence italiana per le questioni.

Venezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. Le prime parole: “Possiamo fumare una sigaretta? Stiamo bene”. Già partito volo per portarli a casa - Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri la notizia della fine della prigionia di altri due connazionali è arrivata dal ministro degli esteri Tajani. msn.com

Chi sono Trentini e Burlò: i due italiani liberati in Venezuela e quali sono i nostri connazionali ancora in carcere - Dopo mesi di silenzio, appelli e trattative diplomatiche, arriva finalmente la notizia attesa: Alberto Trentini e Mario Burlò , i due ... notizie.tiscali.it

I due italiani liberati lunedì da un carcere di Caracas sono stati prima accolti nell'ambasciata italiana in Venezuela e poi imbarcati su un volo di rimpatrio. La premier Meloni e il ministro degli Esteri Tajani li hanno accolti all'aeroporto #EuropeNews ️ https://l. - facebook.com facebook

NEWS - #AlbertoTrentini e #MarioBurlò sono in Italia. È atterrato all’aeroporto di #Ciampino l’aereo partito da #Caracas con a bordo i due cittadini italiani liberati in #Venezuela dopo oltre 14 mesi di detenzione. Ad accoglierli c’erano la premier #Meloni e il x.com

