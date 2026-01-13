Italia-Slovacchia oggi Europei pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca Italia-Slovacchia, match valido per gli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. La partita, seconda giornata della fase a gironi del Gruppo D, vedrà il Settebello scendere in vasca per affrontare la Slovacchia. Di seguito trovate orario, canale tv, programma e opzioni di streaming per seguire l’incontro.

Tornerà in acqua questo pomeriggio il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’ Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà, nella seconda giornata della prima fase a gironi, la Slovacchia. In caso di successo gli azzurri saranno aritmeticamente qualificati alla seconda fase a gironi, dove affronteranno le prime tre classificate del Gruppo B, ovvero Croazia, Grecia e, probabilmente, Georgia (sarà decisivo lo scontro diretto con la Slovenia). La sfida tra azzurri e slovacchi sarà la terza del programma ed andrà in scena oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

