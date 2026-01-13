Italia-Slovacchia oggi Europei pallanuoto 2026 | a che ora e dove vederla in tv

Oggi, martedì 13 gennaio, si disputa Italia-Slovacchia agli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. Dopo il successo contro la Turchia, il Settebello di Sandro Campagna affronta una sfida più impegnativa. L'incontro si svolge nel contesto del torneo continentale e sarà possibile seguirlo in diretta televisiva. Ecco tutte le informazioni su orario e modalità di visione.

Oggi, martedì 13 gennaio, l'Italia sfida la Slovacchia agli Europei di pallanuoto. Il Settebello di Sandro Campagna dopo il convincente esordio contro la Turchia, nettamente sconfitta 19-8, dovrà affrontare a Belgrado un test più impegnativo."Dobbiamo esprimere con tranquillità il nostro gioco.

Europei di Belgrado. Risultati secondo turno. Formazioni Slovacchia-Italia - Comincia il secondo turno della prima fase a giorni degli europei di pallanuoto maschile alla “Belgrade Arena”. federnuoto.it

