It | Welcome to Derry perché Bill Skarsgård non voleva fare ritorno

Benvenuti a Derry, dove Bill Skarsgård ha espresso dubbi riguardo al suo ritorno nei panni del clown. L’attore svedese ha impiegato del tempo per convincersi a riprendere il ruolo, dimostrando un’attenta considerazione per la sua interpretazione e per la serie stessa. Questa scelta riflette la cura e il rispetto necessari per mantenere l’intensità e la coerenza del personaggio.

L'attore svedese era molto dubbioso sul suo ritorno nei panni del feroce clown che terrorizza Derry nella serie, per convincerlo ci è voluto un bel po' di tempo. Quando è stata annunciata la serie It: Welcome to Derry, i fan hanno gioito all'idea di rivedere Bill Skarsgård nei panni dell'orrido clown Pennywise, ma l'attore svedese era tutt'altro che intenzionato a tornare nel ruolo. Bill Skarsgård ha dato vita per la prima volta alla creatura da cui origina il male di Derry creata da Stephen King nell'adattamento del suo monumentale romanzo, IT, diretto da Andy Muschietti nel 2017 per poi riprendere il ruolo nel sequel nel 2019.

Skarsgård quasi non voleva tornare

