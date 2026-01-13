Istat riporta Meloni sulla terra | calo generalizzato dell’economia

L’Istat segnala un calo generale dell’economia, confermando le sfide attuali. Giorgia Meloni, nella conferenza stampa del 9 gennaio, ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla crescita economica e sulla sicurezza come priorità per il governo. Questi temi rappresentano le direttrici principali per il prossimo anno, in un quadro di incertezza che richiede attenzione e strategie mirate.

Come ha detto Giorgia Meloni? “Il tema della crescita è l’altro grande focus per me in questo anno insieme alla sicurezza”, sono state le parole della premier nella conferenza stampa del 9 gennaio. Ovviamente ce lo auguriamo tutti o meglio lo dovremmo pretendere, perché a oggi le cose non vanno affatto bene e lo scenario, sebbene Meloni continui a fare la prestigiatrice e a negare la realtà, è davvero allarmante. Dall’ultima nota dell’Istat sull’andamento dell’economia emerge che in Italia, dove nel terzo trimestre dello scorso anno si registra un incremento congiunturale del Pil pari a +0,1% – mentre la variazione acquisita per il 2025 è dello 0,5% – “i dati ad alta frequenza più recenti segnalano un indebolimento generalizzato dell’economia a ottobre”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

