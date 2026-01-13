Istat | previsto rallentamento crescita
Secondo i dati Istat, nel 2025 si prevede un rallentamento della crescita economica. Negli ultimi mesi dell’anno, la diminuzione delle tensioni commerciali e la riduzione dei tassi d’interesse hanno contribuito a ridurre l’incertezza e a migliorare la liquidità, limitando parzialmente le pressioni negative sull’economia globale. Questi fattori indicano una fase di stabilizzazione, anche se la crescita resta soggetta a variabili internazionali.
Negli ultimi mesi del 2025, "l'attenuazione delle tensioni commerciali e il taglio dei tassi d'interesse hanno ridotto l'incertezza e favorito la liquidità,contenendo in parte le pressioni al ribasso sulla crescita economia mondiale". Lo scrive l'Istat, che poi prosegue: "L'inizio del 2026 è stato segnato da nuovi focolai di instabilità che supportano le previsioni di un rallentamento dell'attività economica a livello internazionale per l'anno in corso".
