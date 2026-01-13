Iserbyt dalle lacrime per il ritiro alla cruda consapevolezza | La mia arteria è una zona di guerra
Eli Iserbyt, ciclista professionista, ha annunciato il ritiro a causa di problemi di salute. In un’intervista, ha descritto il suo stato come una “zona di guerra” e ha condiviso le difficoltà nel trovare una soluzione medica efficace. La sua situazione evidenzia le sfide di chi deve interrompere la carriera sportiva per motivi di salute, affrontando una realtà difficile e spesso poco comprensibile.
A distanza di pochi giorni dall'annuncio shock del ritiro, Eli Iserbyt torna a raccontare l'incubo che sta vivendo: "L'atleta vuole continuare, provi a sentire altri pareri medici e la speranza crolla. Poi senti il sostegno e il calore ricevuti. Oscilli da un estremo all'altro. E la speranza per il futuro si riaccende". 🔗 Leggi su Fanpage.it
