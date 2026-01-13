Iserbyt dalle lacrime per il ritiro alla cruda consapevolezza | La mia arteria è una zona di guerra

Eli Iserbyt, ciclista professionista, ha annunciato il ritiro a causa di problemi di salute. In un’intervista, ha descritto il suo stato come una “zona di guerra” e ha condiviso le difficoltà nel trovare una soluzione medica efficace. La sua situazione evidenzia le sfide di chi deve interrompere la carriera sportiva per motivi di salute, affrontando una realtà difficile e spesso poco comprensibile.

Eli Iserbyt in lacrime, si ritira dopo diverse operazioni: “Non posso andare in bici nemmeno per svago” - Il 28enne ciclista belga Eli Iserbyt ha annunciato in lacrime il suo ritiro da ogni attività: "Diversi medici mi hanno sconsigliato di proseguire ... fanpage.it

“Diversi medici mi hanno sconsigliato di proseguire, per me non è più possibile andare in bicicletta”. Il 28enne ciclista belga Eli Iserbyt ha annunciato in lacrime il suo ritiro da ogni attività: https://fanpa.ge/IpfZM - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.