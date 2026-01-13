Isee 2026 | è possibile richiedere i documenti utili on-line grazie a Poste Italiane

Con Poste Italiane, i clienti della provincia di Salerno possono facilmente richiedere online i documenti necessari per l'Isee 2026. Se sei titolare di un conto BancoPosta, un libretto di risparmio o una carta Postepay, puoi accedere al sito Poste e completare la richiesta in modo semplice e sicuro, senza bisogno di recarti fisicamente presso gli uffici.

Tutti i clienti della provincia di Salerno del Gruppo Poste Italiane, ovvero i titolari di un conto corrente BancoPosta, di un libretto di risparmio postale o di carte prepagate Postepay, possono accedere al sito poste.it e richiedere la giacenza media e il saldo di tutti i prodotti (intestati e.

