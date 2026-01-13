Isee 2026 cosa cambia per le famiglie toscane | più vantaggi su casa e figli

L’Isee 2026 introduce nuove agevolazioni per le famiglie toscane, con particolare attenzione a casa e figli. In Toscana, questo indicatore rappresenta un passaggio fondamentale per accedere a servizi e benefici sociali, contribuendo a favorire le realtà familiari e migliorare il sostegno alle persone più vulnerabili. Ecco cosa cambia e come prepararsi alle novità previste per quest’anno.

Firenze, 13 gennaio 2026 – In Toscana l’Isee è uno strumento ormai centrale per l’accesso al welfare. Solo considerando i Caaf Cgil Toscana, nel corso del 2025 sono stati gestiti circa 169mila Isee, un dato che restituisce la dimensione di un indicatore diventato imprescindibile per famiglie, studenti e lavoratori. Complessivamente, sono quasi 573mila gli indicatori della situazione economica equivalenti rilasciati nel 2024 nella regione. A partire dal 1 gennaio 2026, però, il calcolo dell’Isee è cambiato e diventato più favorevole, soprattutto per i nuclei con figli e per chi accede alle principali misure di inclusione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

