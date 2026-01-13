Iscrizioni IeFP Emilia-Romagna 2026 2027 | la guida definitiva tra procedure online modelli cartacei e scadenze ministeriali
L'iscrizione ai percorsi IeFP in Emilia-Romagna per l'anno scolastico 2026/2027 è aperta dal 13 gennaio al 14 febbraio. La procedura prevede l’utilizzo della Piattaforma Unica online, con possibilità di presentare anche modelli cartacei per esigenze specifiche. Questa guida offre una panoramica completa delle procedure, delle scadenze ministeriali e delle modalità di iscrizione, aiutando studenti e genitori a orientarsi nel processo.
L'Emilia-Romagna apre le iscrizioni ai percorsi IeFP 20262027 dal 13 gennaio al 14 febbraio, integrando procedure online su Piattaforma Unica e modelli cartacei specifici per percorsi personalizzati e passaggi tra scuole. La nuova programmazione punta sul successo formativo tramite "Hub" territoriali per l'orientamento e misure facilitate per minori stranieri e studenti a rischio dispersione.
