IranPalazzo Chigi | forte preoccupazione

Il governo italiano esprime preoccupazione per la situazione in Iran, in particolare riguardo alle notizie di numerosi morti tra i manifestanti. È importante monitorare gli sviluppi e promuovere il rispetto dei diritti umani. La comunità internazionale invita a un dialogo pacifico e a soluzioni che garantiscano la sicurezza e la dignità di tutte le persone coinvolte.

17.06 "Il governo italiano segue con forte preoccupazione la situazione in Iran e le notizie che stanno giungendo circa i numerosi morti tra i manifestanti. L'Italia chiede alle Autorità iraniane di assicurare il rispetto dei diritti del popolo, incluso quello di espressione e di pacifica assemblea, e l'incolumità di chi manifesta nelle piazze" Così in una nota di Palazzo Chigi. Con i partner Ue e G7, il governo continua a lavorare per una soluzione positiva della crisi,"rispettosa delle aspirazioni di libertà e parità diritti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

