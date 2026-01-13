L'Università di Messina esprime solidarietà alla comunità studentesca iraniana, colpita dalla recente notizia dell'uccisione di uno studente. In un momento di grande preoccupazione e difficoltà nel mantenere i contatti con i propri cari in Iran, l'ateneo si unisce al dolore condiviso, sottolineando l'importanza di vicinanza e supporto in situazioni di crisi.

AGI - L' Università degli Studi di Messina esprime "la propria vicinanza e solidarietà alla comunità studentesca iraniana dell'Ateneo, che sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza, acuite dalla difficoltà di contattare familiari e amici in Iran, con gravi ripercussioni sul benessere personale e sulla serenità del percorso accademico". Lo afferma in una nota l'Ateneo dopo aver appreso della morte di Yasin Mirzaei, giovane che aveva frequentato l'Università di Messina. Si tratta di "un evento che colpisce e addolora ancor di più l'intera comunità accademica ". Sul sito dell'ateneo compare una foto del ragazzo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Iran, ucciso uno studente. Il cordoglio dell'Università di Messina

Leggi anche: Scontri in Iran, tra le vittime anche uno studente dell'università di Messina

Leggi anche: Prova annullata a uno studente: “Trovato in aula con il cellulare”. Caos all’Università per il test di Medicina

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Proteste in Iran, morto ex studente Iraniano dell’Università di Messina - L’Università di Messina ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Mirzaei e solidarietà alla comunità studentesca iraniana dell’Ateneo, che sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza, ... livesicilia.it

Ex studente dell’Università di Messina ucciso in Iran durante la repressione - Yasin Mirzaei, giovane curdo, ex studente dell'Università di Messina, è stato ucciso in Iran durante la repressione delle proteste popolari ... 98zero.com