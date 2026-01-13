Iran ucciso uno studente Il cordoglio dell' Università di Messina
L'Università di Messina esprime solidarietà alla comunità studentesca iraniana, colpita dalla recente notizia dell'uccisione di uno studente. In un momento di grande preoccupazione e difficoltà nel mantenere i contatti con i propri cari in Iran, l'ateneo si unisce al dolore condiviso, sottolineando l'importanza di vicinanza e supporto in situazioni di crisi.
AGI - L' Università degli Studi di Messina esprime "la propria vicinanza e solidarietà alla comunità studentesca iraniana dell'Ateneo, che sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza, acuite dalla difficoltà di contattare familiari e amici in Iran, con gravi ripercussioni sul benessere personale e sulla serenità del percorso accademico". Lo afferma in una nota l'Ateneo dopo aver appreso della morte di Yasin Mirzaei, giovane che aveva frequentato l'Università di Messina. Si tratta di "un evento che colpisce e addolora ancor di più l'intera comunità accademica ". Sul sito dell'ateneo compare una foto del ragazzo. 🔗 Leggi su Agi.it
