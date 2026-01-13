Iran ‘Uccise 12mila persone’ annunciata un’esecuzione Trump | ‘L’aiuto è in arrivo’

Da dayitalianews.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran, le proteste hanno causato oltre 12.000 vittime, molte delle quali giovani sotto i 30 anni. Recentemente, è stata annunciata un’esecuzione, mentre Donald Trump ha dichiarato che un aiuto esterno è in arrivo. La situazione rimane complessa e in evoluzione, attirando l’attenzione internazionale sulle questioni di diritti umani e stabilità nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 12mila vittime nelle proteste, molte sotto i 30 anni. Secondo quanto riferito da Iran International, media di opposizione con sede a Londra, almeno 12.000 persone sarebbero state uccise durante le recenti proteste in Iran. Una cifra definita dallo stesso organo di stampa come “il più grande massacro della storia contemporanea del Paese”, avvenuto in gran parte nelle notti tra l’8 e il 9 gennaio. La stima nasce da un’analisi approfondita di fonti multiple e dati medici, inclusi elementi riconducibili a ambienti vicini al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

iran 8216uccise 12mila persone8217 annunciata un8217esecuzione trump 8216l8217aiuto 232 in arrivo8217

© Dayitalianews.com - Iran, ‘Uccise 12mila persone’, annunciata un’esecuzione. Trump: ‘L’aiuto è in arrivo’

Leggi anche: Proteste Iran, Trump: "Aiuto in arrivo"

Leggi anche: I media di opposizione: 12mila morti. Trump agli iraniani: "Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo" | Perché gli Usa non intervengono

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.