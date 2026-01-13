Iran ‘Uccise 12mila persone’ annunciata un’esecuzione Trump | ‘L’aiuto è in arrivo’

In Iran, le proteste hanno causato oltre 12.000 vittime, molte delle quali giovani sotto i 30 anni. Recentemente, è stata annunciata un’esecuzione, mentre Donald Trump ha dichiarato che un aiuto esterno è in arrivo. La situazione rimane complessa e in evoluzione, attirando l’attenzione internazionale sulle questioni di diritti umani e stabilità nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 12mila vittime nelle proteste, molte sotto i 30 anni. Secondo quanto riferito da Iran International, media di opposizione con sede a Londra, almeno 12.000 persone sarebbero state uccise durante le recenti proteste in Iran. Una cifra definita dallo stesso organo di stampa come “il più grande massacro della storia contemporanea del Paese”, avvenuto in gran parte nelle notti tra l’8 e il 9 gennaio. La stima nasce da un’analisi approfondita di fonti multiple e dati medici, inclusi elementi riconducibili a ambienti vicini al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Iran, ‘Uccise 12mila persone’, annunciata un’esecuzione. Trump: ‘L’aiuto è in arrivo’ Leggi anche: Proteste Iran, Trump: "Aiuto in arrivo" Leggi anche: I media di opposizione: 12mila morti. Trump agli iraniani: "Continuate le proteste, l'aiuto è in arrivo" | Perché gli Usa non intervengono Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. 'In Iran uccise 12mila persone', annunciata l'esecuzione di un 26enne. Trump ai manifestanti: 'Continuate, l'aiuto è in arrivo' #ANSA x.com la Repubblica. . Anche ieri sera, 12 gennaio, una folla di iraniani ha preso parte alle proteste a Teheran nonostante la repressione delle forza di sicurezza del governo. "Almeno 12 mila persone, molte under 30, sono state uccise" nelle manifestazioni in Iran, s - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.