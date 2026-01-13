Iran Trump ai manifestanti | occupate le istituzioni aiuti in arrivo

L’ex presidente Donald Trump ha rivolto un messaggio ai manifestanti iraniani, invitandoli a occupare le istituzioni e proseguire le proteste. In un post su Truth Social, Trump ha anche sottolineato che sono in arrivo aiuti e ha esortato a ricordare chi, a suo avviso, è responsabile delle violenze. Questo appello si inserisce nel contesto delle recenti tensioni e proteste in Iran.

“Patrioti iraniani, continuate a protestare – occupate le istituzioni!!!”. Questo l’appello del presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, in cui ha esortato i manifestanti a “salvare i nomi degli assassini e degli abusatori”, che “pagheranno un caro prezzo”. Il leader Usa ha poi annunciato di aver “cancellato tutti gli incontri con. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Iran, Trump ai manifestanti: “occupate le istituzioni, aiuti in arrivo” Leggi anche: Iran, migliaia di morti. Trump ai manifestanti: “Continuate a protestare, aiuti in arrivo” Leggi anche: Iran, l’appello di Trump ai manifestanti: «Continuate a protestare, gli aiuti stanno arrivando» – Il video Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Iran, Trump dice che Teheran ha proposto dei colloqui ma discute opzioni concrete; «Trump e Netanyahu hanno raggiunto un'intesa per colpire l'Iran»; Netanyahu, attraverso Putin, ha fatto sapere all'Iran che non c'è la volontà di attaccare - L'esercito israeliano annuncia una misura di sorveglianza elettronica in Cisgiordania che, secondo i media, riguarda i coloni. Iran, Trump ai manifestanti: "Continuate a protestare, aiuti in arrivo" - Questo l'appello del presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, in cui ha esortato i manifestanti a ... adnkronos.com

Iran, Trump tifa rivolta: "Continuate a protestare". Poi l'annuncio: "L'aiuto è in arrivo" - "Patrioti iraniani, continuate a protestare, prendete il controllo delle vostre istituzioni. msn.com

Iran, Trump: «Continuate le proteste, l'aiuto arriva». Ira di Mosca: «Attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». Media: 12mila morti - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. leggo.it

'In Iran uccise 12mila persone', annunciata l'esecuzione di un 26enne. Trump ai manifestanti: 'Continuate, l'aiuto è in arrivo' #ANSA x.com

Local Team. . "Trump help Iran" e "Act for Iran": questi sono solo alcuni degli slogan intonati durante il presidio organizzato a Milano davanti al consolato Usa, per chiedere l'intervento degli Stati Uniti in Iran ed esprimere il sostegno alle proteste in corso nel pa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.