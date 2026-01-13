Iran Teheran dà la caccia a utenti Starlink per impedire diffusione video proteste

Le autorità iraniane stanno cercando di identificare gli utenti di Starlink per limitare la diffusione di video delle proteste. Questa azione mira a controllare le informazioni e prevenire la loro diffusione internazionale, in un contesto di crescente attenzione alle libertà di comunicazione e di espressione nel paese.

(Adnkronos) – Le autorità iraniane stanno dando la caccia agli utenti di Starlink per impedire che i video delle proteste diventino globali. Lo scrive il Wall Street Journal notando che i video ripresi dalle strade sono uno dei pochi modi per ottenere informazioni sulla portata delle proteste e sulle azioni delle autorità iraniane.

