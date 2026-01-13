Iran | si temono 12mila morti Trump | Continuate le proteste l’aiuto arriva Rabbia di Mosca Tajani convoca l’ambasciatore di Teheran

Le recenti proteste in Iran si sono intensificate, con stime che parlano di circa 12.000 vittime, molte delle quali donne e giovani. La repressione del governo ha suscitato reazioni internazionali, tra cui dichiarazioni di sostegno da parte di Donald Trump e reazioni di rabbia da parte di Mosca. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano, Tajani, ha convocato l’ambasciatore di Teheran per discutere della situazione.

Iran choc: “massacro 12mila morti in 2 giorni”/ Domani 26enne sarà impiccato. Trump: “ribellatevi, arriviamo” - Iran choc, le novità: almeno 12mila morti dopo le proteste, esecuzioni e condanne in tempo record. ilsussidiario.net

Iran, almeno 12 mila morti nelle proteste: il bivio di Trump tra guerra e negoziati - Repressione senza precedenti mentre Trump valuta tra diplomazia e azioni militari Iran, almeno 12 mila morti nelle proteste: il b ... panorama.it

A due settimane dallo scoppio della nuova ondata di proteste in #Iran, cresce il bilancio della repressione. Le vittime sarebbero almeno 490, ma se ne temono molte di più, mentre sale la tensione a livello internazionale. x.com

A due settimane dallo scoppio della nuova ondata di proteste in #Iran, cresce il bilancio della repressione. Le vittime sarebbero almeno 490, ma se ne temono molte di più, mentre sale la tensione a livello internazionale. Il presidente americano #Trump sostie - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.