Iran | si temono 12mila morti Trump | Continuate le proteste l’aiuto arriva Rabbia di Mosca Tajani convoca l’ambasciatore di Teheran

Le recenti proteste in Iran si sono intensificate, con stime che parlano di circa 12.000 vittime, molte delle quali donne e giovani. La repressione del governo ha suscitato reazioni internazionali, tra cui dichiarazioni di sostegno da parte di Donald Trump e reazioni di rabbia da parte di Mosca. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano, Tajani, ha convocato l’ambasciatore di Teheran per discutere della situazione.
Potrebbero essere 12mile le persone uccise dalla repressione in Iran. Si parla di molte donne e ragazze, tante di loro under 30. Lo riporta Iran International, in quello che il media di opposizione basato a Londra definisce "il più grande massacro nella storia contemporanea dell'Iran, avvenuto in gran parte nelle notti dell'8 e 9 gennaio" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
