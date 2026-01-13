Elly Schlein ha spesso manifestato il suo impegno per i diritti delle donne e la libertà in Iran. Tuttavia, recenti dichiarazioni sembrano aver trascurato il suo passato di attivista e le iniziative in difesa di queste cause. È importante ricordare il percorso e i principi che hanno guidato il suo impegno, per comprendere appieno le sue posizioni attuali e il valore delle sue azioni passate.

Elly Schlein si è dimenticata di quando Elly Schlein scendeva in piazza. Sempre per l' Iran, sempre per la libertà, sempre contro il regime degli ayatollah. Eppure non sono passati secoli e lei era sempre la segretaria del Pd. Ma oggi, almeno fino al momento in cui scriviamo, lei preferisce il silenzio. Chissà cosa è cambiato. Ma speriamo di darle un aiuto rammentandole cosa scriveva nell'ottobre 2022. "Oggi in tutto il mondo ci sono piazze di protesta per l'uccisione di Mahsa Amini, Hadis Najafi e molt altre impegnate contro un regime oppressivo e per la libertà. Non lasciamo sola la coraggiosa ribellione delle iraniane, moltiplichiamo le loro voci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, se Schlein dimentica che Elly scendeva ìn piazza per le donne

Leggi anche: Yes i know, my…Elly: Schlein cita Pino Daniele a Napoli ma dimentica le canzoni che (forse) le avrebbe dedicato

Leggi anche: “Libertà per l’Iran”: FdI in piazza a Milano per sostenere le donne che sfidano il regime. Dove sono le femministe?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iran, Elly Schlein risponde a Mieli: "Voglio rassicurarlo..." - Rispondendo a Paolo Mieli sul tema delle proteste in Iran, Elly Schlein ha ribadito l’impegno a sostenere il popolo iraniano. la7.it