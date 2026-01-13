Iran repressione senza pietà | il regime affoga la rivolta nel sangue migliaia di morti

La repressione del regime iraniano ha portato a una grave perdita di vite umane, con stime che parlano di oltre 12.000 morti in poche notti. La situazione, drammatica e complessa, evidenzia la forte tensione tra il governo e i cittadini che chiedono riforme e libertà. Questa crisi si inserisce in un contesto di crescente protesta e repressione, suscitando preoccupazioni a livello internazionale.

Teheran, 13 gennaio 2026 – Un numero che gela. 12mila morti, forse di più, concentrati in due sole notti. La repressione delle proteste in Iran avrebbe raggiunto una dimensione senza precedenti nella storia recente del Paese, con un bilancio che varia in modo drammatico a seconda delle fonti ma che racconta, comunque, una stessa realtà: una violenza sistematica, estesa, deliberata. L'opposizione denuncia 12mila morti in due giorni. Secondo il sito dell'opposizione Iran International, almeno 12mila persone sarebbero state uccise durante le proteste, in gran parte l'8 e il 9 gennaio. Un "massacro" documentato attraverso testimonianze dirette e rapporti sul campo, vagliati dal comitato editoriale del portale.

