Dopo settimane di blackout delle comunicazioni, gli iraniani hanno ripreso a effettuare chiamate all’estero con i telefoni cellulari. Questa ripresa segna una novità importante in un contesto di repressione delle proteste nazionali, durante le quali sono stati segnalati numerosi decessi. La riattivazione delle comunicazioni rappresenta un primo passo verso una parziale riapertura delle reti di comunicazione nel Paese.

Oggi gli iraniani hanno potuto chiamare all’estero con telefoni cellulari per la prima volta da quando le comunicazioni sono state interrotte nel Paese durante la repressione delle proteste nazionali in cui, secondo gli attivisti, sono state uccise almeno 646 persone. Diverse persone a Teheran sono riuscite a chiamare l’Associated Press e a parlare con un giornalista. L’ufficio di AP a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, non è riuscito a richiamare quei numeri. I testimoni hanno riferito che il servizio di sms era ancora interrotto e che la connessione Internet era possibile ai siti web approvati dal governo a livello locale, ma non a quelli esteri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, prime telefonate dal Paese dopo blocco comunicazioni – La diretta

Centinaia di morti e migliaia di arresti, Teheran convoca gli ambasciatori europei; Le proteste in Iran entrano nel loro tredicesimo giorno mentre le interruzioni di Internet si diffondono in tutto il paese; Le proteste in Iran continuano nonostante l’interruzione di Internet; Blocco di internet e telefono in Iran mentre i manifestanti rispondono all’appello del principe in esilio per una manifestazione di massa.

