Iran perché Reza Pahlavi non convince né in patria né all’estero

L’Iran vive giorni di crisi e incertezza, con Teheran attraversata da violenze e proteste. In questo contesto, Reza Pahlavi, figlio dello scià deposto nel 1979, si propone come possibile figura di riferimento per un futuro politico del paese. Tuttavia, la sua credibilità sia in patria che all’estero appare limitata, tra sfiducia verso l’eredità familiare e difficoltà nel raccogliere un consenso ampio. La sua candidatura solleva domande sulla reale possibilità di un cambiamento efficace e condiv

L' Iran è in fiamme (Teheran brucia, si potrebbe sintetizzare, parafrasando il titolo del famoso libro di Larry Collins e Dominique Lapierre e poi dell'omonimo film di successo Parigi brucia ), e mentre ancora la Repubblica islamica è in preda a caos e violenze, nella totale impossibilità di prevedere l'evoluzione della situazione, Reza Pahlavi jr, il 65enne figlio dello scià deposto nel 1979 dalla rivoluzione di Khomeini, dal suo esilio dorato statunitense si candida (sperando nell'appoggio di Donald Trump e di Israele ) alla guida di un eventuale – l'aggettivo è d'obbligo – nuovo corso politico (democratico?) iraniano.

