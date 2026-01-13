Iran | Pahlavi ' abbiamo un piano per il dopo Khamenei'

L'Iran sta affrontando un passaggio di leadership, con alcuni esponenti che affermano di aver predisposto un piano per il futuro post-Khamenei. Secondo fonti, questa preparazione dura da anni e mira a garantire continuità politica e stabilità nel paese. La situazione rimane comunque complessa e in evoluzione, con attenzione internazionale alle dinamiche interne e alle possibili conseguenze sul contesto regionale.

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo già un piano, non ci sarà il vuoto. Ci siamo preparati anni per questo momento. Il nostro Iran Prosperity Project ha linee dettagliate". Lo dice al Corriere della Sera Reza Pahlavi - il figlio dello scià di Persia Mohammed Reza deposto dalla rivoluzione khomeinista nel 1979 - che ora vive in esilio negli Stati Uniti. Parlando del dopo Khamenei, afferma che "la prima fase che affronteremo è quella dell'emergenza, per garantire nei primi 180 giorni la continuità dei servizi e della sicurezza. Poi arriverà la fase della stabilizzazione: far funzionare il Paese, assicurare i servizi essenziali, ripristinare la fiducia economica e mantenere una governance di base. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: Pahlavi, 'abbiamo un piano per il dopo Khamenei' Leggi anche: Khamenei, Trump, Pahlavi e chi pensa a finanziare il post regime iraniano Leggi anche: Iran: «Aperto un canale di comunicazione con gli Usa». Il piano per «uccidere Khamenei» e le proteste: «Oltre 500 morti» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pierre Pahlavi: Abbiamo un piano per l'Iran, negoziare con la dittatura non porta alla pace; Il figlio dello Scià: abbiamo un piano per il dopo-ayatollah in Iran; Nelle strade dell'Iran si (ri)fa il nome di Reza Pahlavi. Il piano e le ombre; Reza Pahlavi: «Gli iraniani vogliono un Paese libero in pace con Usa e Israele. Ritorno alla monarchia? Deciderà il popolo». Pierre Pahlavi: "Abbiamo un piano per l'Iran, negoziare con la dittatura non porta alla pace" - Il professore del Canadian Forces College e nipote dell'ex Scià di Persia: "Dopo il regime non ci sarà il vuoto. huffingtonpost.it

Reza Pahlavi: «Gli iraniani vogliono un Paese libero in pace con Usa e Israele. Ritorno alla monarchia? Deciderà il popolo» - «Lo ripeto: il mio ruolo non sarà quello di far pendere la bilancia a favore della monarchia o della repubblica, sarò ... msn.com

Iran, il destino degli ayatollah: "Trattano per sopravvivere. Ritorno di Pahlavi difficile" - L’analista Trombetta: la società iraniana è composita, molti sono prudenti "Un cambio di regime potrebbe non garantire libertà e stabilità". quotidiano.net

Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivolta: “Restate in strada”, appello contro il regime - facebook.com facebook

Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivolta: “Restate in strada”, appello contro il regime x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.