Iran migliaia di morti Trump ai manifestanti | Continuate a protestare aiuti in arrivo
L’Iran attraversa un momento di forte tensione con migliaia di morti e proteste diffuse. Donald Trump ha invitato i manifestanti a proseguire le manifestazioni, promettendo supporto e incoraggiando a occupare le istituzioni. La situazione resta complessa e in evoluzione, con implicazioni politiche e sociali di rilevanza internazionale.
(Adnkronos) – "Patrioti iraniani, continuate a protestare – occupate le istituzioni!!!". Questo l'appello del presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, in cui ha esortato i manifestanti a "salvare i nomi degli assassini e degli abusatori", che "pagheranno un caro prezzo". Il leader Usa ha poi annunciato di aver "cancellato tutti gli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
