Iran migliaia di morti Trump ai manifestanti | Continuate a protestare aiuti in arrivo

L’Iran attraversa un momento di forte tensione con migliaia di morti e proteste diffuse. Donald Trump ha invitato i manifestanti a proseguire le manifestazioni, promettendo supporto e incoraggiando a occupare le istituzioni. La situazione resta complessa e in evoluzione, con implicazioni politiche e sociali di rilevanza internazionale.

Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco - Manifestazioni a Teheran contro la Repubblica islamica, Internet bloccato da più di 70 ore (ANSA) ... ansa.it

In Albania vivono migliaia di esuli iraniani che hanno giurato di abbattere il regime in Iran. Si tratta dei Mek, un controverso gruppo di opposizione che ha portato a crisi politiche e omicidi, anche in Italia #EuropeNews https://l.euronews.com/4Vt1 - facebook.com facebook

In Albania vivono migliaia di esuli iraniani che hanno giurato di abbattere il regime in Iran. Si tratta dei Mek, un controverso gruppo di opposizione che ha portato a crisi politiche e omicidi, anche in Italia #EuropeNews x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.