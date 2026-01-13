Le proteste in Iran hanno causato un alto numero di vittime, con almeno 12.000 persone uccise, molte delle quali giovani. Secondo Iran International, si tratta del più grave massacro nella storia recente del paese, avvenuto principalmente nelle notti dell’8 e 9 gennaio. La situazione rappresenta una crisi di vasta portata, con implicazioni politiche e sociali significative per il paese.

Almeno 12.000 persone, molte under 30, sono state uccise nelle proteste in Iran. Lo riporta Iran International, in quello che il media di opposizione basato a Londra definisce “il più grande massacro nella storia contemporanea dell’Iran, avvenuto in gran parte nelle notti dell’8 e 9 gennaio”. E l’Onu si dice inorridito. La stima del comitato editoriale di Iran International si basa “su un’analisi esclusiva di fonti e dati medici” e la sua diffusione è stata “ritardata fino alla convergenza delle prove”: è stata fatta su un’analisi in più fasi di notizie da più fonti, “tra cui una vicina al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Iran, migliaia di morti nelle proteste di piazza a Teheran

Leggi anche: Iran, tv di Stato mostra migliaia a Teheran a sostegno del regime. Ong: saliti a 572 i morti per le proteste

Leggi anche: Iran, proteste continuano: “Trump: Teheran vuole negoziare” ma azioni forti. Centinaia di morti e migliaia di arresti, news in diretta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran, proteste e morti: Trump parla di contatti con Teheran; Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco; Iran, tv di Stato mostra migliaia a Teheran a sostegno del regime. Ong: saliti a 572 i morti per le proteste; Proteste in Iran, ong: Più di 50 morti. Condanna di Germania, Francia e Regno Unito.

Orrore Iran, la strage degli oppositori: i morti sono migliaia - Mentre Trump annuncia che andrà in soccorso di chi protesta (senza spiegare come) le autorità parlano di 2mila morti. avvenire.it